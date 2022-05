Homem tenta matar esposa em Siqueira Campos

Um homem foi preso após bancar o machão e agredir a esposa. A situação foi registrada na noite do domingo (29) em Siqueira Campos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia informando que uma mulher estava sendo agredida pelo marido, sendo que o mesmo teria ameaçado a mulher de morte com uma faca. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com a vítima, essa passou a relatar que seu marido lhe agrediu por não aceitar o fim do relacionamento do casal. Segundo ela, o homem partiu para cima com uma faca a qual a vítima conseguiu tirar das mãos do agressor, mas acabou levando um soco no rosto. A mulher ainda contou que já passou pela mesma situação outras vezes.

Quando percebeu a presença dos policiais, o agressor gritou “ninguém vai me prender” e correu para dentro da casa. Com isso, os policiais tiveram que entrar na residência e conter o agressor que tentou fugir pela casa, mas acabou sendo algemado e detido.

Frente aos fatos, agressor e vítima foram encaminhados ao Pronto Socorro para receber atendimento médico e, em seguida, ao Pelotão da PM para confecção do boletim de ocorrência. A vítima representou contra o agressor e pediu uma medida protetiva. Foram tomadas as providências cabíveis ao caso.