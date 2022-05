Fim de semana é marcado por comemoração e medalhas para os atletas do JEP’s 2022

O fim de semana foi de alegria e premiação para os atletas que subiram ao pódio para receber as medalhas conquistadas durante a fase Regional de Wenceslau Braz da 68ª Edição dos Jogos Escolares do Paraná. As competições e definição dos campeões aconteceram entre a sexta-feira (28) e o domingo (29).

Durante o final de semana, já foram definidos os vencedores e classificados para próxima fase da competição nas modalidades de tênis de mesa, xadrez, vôlei, basquetebol e atletismo.

No tênis de mesa categoria individual de 12 a 14 anos masculino, o primeiro lugar ficou com o atleta Murilo Yoshi Watanabe e o segundo lugar com Pyetro Fernandes Azevedo, ambos alunos do Colégio São Tomaz de Aquino. O bronze ficou com o atleta Miguel Antônio Santos de Camargo do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva de Sengés. Na competição entre duplas, Murilo e Pyetro também conquistaram o ouro na categoria 12 a 14 anos. O segundo lugar ficou com os alunos Iran G. F. dos Santos e Miguel A. S. de Camargo do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. Já o bronze foi para o SESPP Arapoti com a dupla Pedro R. Santiago e Enzo dos Santos.

No individual feminino da categoria, a atleta do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Sophia Ribeiro Medeiros ganhou o ouro. A prata foi para Laís Fabro do CSTA e o bronze para Veridiana F. Oliveira, também do Presidente Costa e Silva. Na competição entre duplas, Laís Fabro e Flávia Denise conquistaram o ouro e Sophia Medeiros e Veridiana Oliveira a Prata.

Na categoria 15 a 17 anos masculino, o ouro foi para Gustavo Genaro Dória e Rafael Kappke do CE Presidente Costa e Silva e a prata para Lucas Yudi e Eduardo Watanabe do CSTA. O bronze ficou com a dupla do CE Dr. Sebastião Paraná Nycollas Camilo e Leandro Sabino.

No feminino da categoria individual, Maria Scarpelli do SESPP Arapoti ficou com o outro e Sabrina de Oliveira do CSTA levou a prata. O pódio foi completado por Clara Maria Paiva do CSTA. Na competição em duplas, Clara e Nadine Vilas Boas do CSTA levaram o ouro.

No Xadrez, a modalidade relâmpago feminino B teve como o trio de campeãs as atletas Ana Carolina Barbosa, do CSTA, Bianca da Silva e Maria Julia Melo, ambas do Positivo Jaguariaíva. Já no masculino B, Guilherme Fonseca do Positivo Jaguariaíva levou o ouro, João Vitor Cleto do SESPP Arapoti a prata e Raí Gonçalves, também do Positivo, o bronze. No feminino A, o pódio foi composto por Juliana Scaarpellini em 1º, Rafaella Barbosa em 2º, ambas do Positivo, e Ethyenne Alves, do CESP, em 3º. No masculino A nova dobradinha do Positivo com Breno Mello em primeiro e João Estrada em segundo. O pódio ainda contou com João Eduardo de Barros, do CESP, em terceiro.

A classificação final da modalidade Rápido categoria feminino B teve como campeãs as atletas Ana Carolina Barbosa, do CSTA, Yasmin Malaquias e Maria Julia Melo, ambas do positivo. Já o masculino B levou ao pódio Guilherme Fonseca, Gabriel da Silva Reis, do CSTA, e Cristian Pereira do CE Ary Barroso. O feminino A teve como campeãs dobradinha do Positivo com Juliana Scaarpellini e Rafaela Barbosa. Ana Luiza Paulino, do CSTA, ficou com o bronze. No Masculino A, João Estrada, Gabriel Silva e João Barros levaram as medalhas.

A classificação final da modalidade convencional teve campeãs da categoria B as atletas Ana Carolina Barbosa, Nicole Pereira da Silva e Maria Clara da Silva, todas do CSTA. O masculino B levou ao pódio os atletas Gabriel da Silva Reis, Miguel Teixeira e Fernando Gonçalves, também do CSTA. No feminino A, conquistaram as medalhas Maria Paulino, Ana Luiza Paulino e Luiza Mesquita, todas do CSTA. Já no masculino A, a trinca foi do Positivo com João Felipe, Breno Augusto Mello e Gustavo Machado.

Vale lembrar que os atletas recebem as medalhas de ouro, prata e bronze, sendo que os que se classificam em primeiro e segundo lugar garantem vaga na próxima fase macrorregional que será realizada em Siqueira Campos.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regionais de Educação e Prefeituras Municipais.