Briga termina com jovem morto a facadas no Norte Pioneiro

Um jovem de 23 anos morreu após se esfaqueado durante uma briga registrada na noite do sábado (28). A situação foi registrada no pátio de um posto de combustíveis do município de Jacarezinho.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência envolvendo uma briga com vítima esfaqueada em um posto de combustíveis situado as margens da rodovia BR-153. Diante do chamado, os policiais foram ao estabelecimento para averiguar a situação.

No local, em contato com testemunhas, estas passaram a relatar que o jovem identificado como Alexandre Rodrigo Figueiredo estava acompanhado de alguns amigos, todos moradores de Santo Antônio da Platina, quando se envolveram em uma briga com indivíduos moradores do bairro Aeroporto, de Jacarezinho. Em seguida, o grupo de Santo Antônio entrou em um veículo e tentou deixar o local, mas acabaram caindo em uma vala (valeta utilizada para troca de óleo e manutenção em caminhões) e, na sequência, fugiram a pé em direção a rodovia, mas Alexandre acabou sendo esfaqueado.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima, mas infelizmente o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil que instaurou um inquérito para apurar a situação. Até o fechamento desta edição, os autores do crime não haviam sido identificados, mas a polícia já trabalha com imagens do sistema de segurança do posto de combustíveis para identificar os envolvidos.