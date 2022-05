Mulher sai de velório e morre após ser atingida por carro desgovernado

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (30) culminou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas. A situação foi registrada no município de Curiúva.

De acordo com informações apuradas pelo Portal Curiúva, tudo começou quando dois veículos que transitavam pela rodovia acabaram colidindo. O acidente envolveu um automóvel Renault Duster e um Fiat Uno que transitavam pela PR-160 quando se chocaram no trevo que dá acesso ao CTG Boi Marreco. Após a colisão, um dos automóveis ficou desgovernado e acabou atingindo as três funcionárias públicas que estavam as margens da rodovia.

As vítimas eram monitoras escolares sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela foi identificada como Regiane e seria moradora do bairro Vila Rural. Duas jovens de 20 e 25 anos também foram atingidas e ficaram feridas sendo socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro para receber atendimento médico. Ainda segundo as primeiras informações, as três tinham saído de um velório.

Equipes policiais estiveram no local que foi isolado até a chegada do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa para recolher o corpo da vítima. O caso deve ser investigado.