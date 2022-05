Prefeitura de Siqueira Campos recebe novo ônibus escolar

A atual frota, com este, é de apenas sete ônibus para o uso exclusivo de transporte escolar, além de 21 linhas terceirizadas. O investimento do veículo é de R$ 357.400 mil.

Na manhã da última sexta-feira (27), Deputado Federal, Hermes Parcianello "Frangão", esteve presente no município para realizar a entrega de um novo ônibus escolar, que visa trazer mais segurança no transporte dos estudantes.

