Definidos e classificados campeões do Xadrez no JEP's Wenceslau Braz

A sexta-feira (27) foi marcada pelo início das competições da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná. Um dos primeiros esportes a abrir o evento foram as disputas do Xadrez que definiram os primeiros medalhistas e classificados para a próxima fase da competição.

No torneio realizado na quadra de esportes do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, o CESP, cerca de 50 alunos das categorias feminino A, masculino A, feminino B e masculino B competiram em partidas que, apesar do silêncio para concentração dos jogadores, reuniram torcidas que apoiaram ansiosas os atletas que representavam suas cidades e escolas.

Na modalidade “Relâmpago” categoria masculino A, o primeiro lugar ficou com Breno Augusto Ferreira Melo, do Colégio Positivo de Jaguariaíva, o segundo lugar com João Felipe Rebuski Estrada, também do Colégio Positivo de Jaguariaíva, e João Eduardo Marques de Barros do Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná.

Na mesma modalidade, a categoria feminino B também definiu as primeiras campeãs. Juliana Araújo Scaarpellini, do Colégio Positivo de Jaguariaíva, conquistou o ouro. Em segundo lugar, mais uma companheira de escola, Rafaella Barbosa ficou com a prata. Completando o pódio, Ethyenne Carmem Alves conquistou o bronze para o Colégio Dr. Sebastião Paraná.

No masculino B o pódio contou com a presença dos atletas Guilherme Fonseca, com o outro para o Colégio Positivo, João Vitor Ribeiro Fernandes Cleto levou a prata para o Colégio SESPP de Arapoti, e Raí Vieira Gonçalves o bronze para o Colégio Positivo.

Já no feminino B, Ana Carolina Ramos Barbosa conquistou o ouro para o Colégio São Tomaz de Aquino, e as atletas Bianca Mendes Barros da Silva e Maria Julia Barbosa conquistaram respectivamente a prata e o bronze para o Colégio Positivo.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz.