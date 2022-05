UENP seleciona profissionais para ensino de línguas inglesa e francesa

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está selecionando dois bolsistas na categoria profissional graduado em Letras-Inglês e Letras-Francês. Os profissionais irão atuar como instrutores no âmbito do programa Paraná Fala Idiomas (PFI) , desenvolvendo atividades nos câmpus de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. O valor mensal das bolsas é R$ 2.500,00.

Os interessados devem dominar tecnologias digitais, comprovar um ano de experiência de ensino nas respectivas línguas estrangeiras e apresentar, preferencialmente, nível linguístico B2, conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR), padrão reconhecido internacionalmente para a proficiência em idiomas.

Os bolsistas irão dedicar 40 horas semanais para as atividades acadêmicas, sendo 12 horas de aulas ministradas para até três turmas. O restante será distribuído da seguinte forma: quatro horas para atendimento aos alunos, oito horas para pesquisa e 12 para planejamento. Dependendo da demanda, essa carga horária poderá ser alterada, respeitando o total de 40 horas semanais.

A aprovação não implica em relação de emprego com a UENP. Durante o período do contrato os profissionais ficam impedidos de assumir vínculos empregatícios e de receber outras modalidades de bolsas. O período máximo de atuação de cada bolsista será de 36 meses.

SELEÇÃO– Os processos seletivos serão em quatro etapas eliminatórias e classificatórias: homologação das inscrições; prova escrita; prova didática; e análise curricular. Os formulários de inscrição e os documentos dos candidatos serão recebidos exclusivamente por correio eletrônico.

As provas serão aplicadas em formato online. A primeira, de desempenho linguístico e de ensino, vai avaliar as habilidades linguístico-comunicativas em inglês ou francês e aspectos envolvendo vocabulário, gramática, fonética e fonologia. Nas duas seleções, haverá questão dissertativa, articulando a prática de sala de aula, metodologia e estratégias de ensino. Na prova didática os candidatos farão exposição oral em língua inglesa ou francesa, e simulação de aula preparatória, utilizando recursos do ambiente virtual de aprendizagem.

PROGRAMA– O PFI é um programa estratégico desenvolvido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), com recursos do Fundo Paraná, dotação governamental de fomento de iniciativas institucionais, científicas e tecnológicas do Paraná. O programa tem como finalidade apoiar ações de internacionalização nas sete universidades estaduais.

Serviço:

PFI – INGLÊS

Inscrições: até 2 de junho

Provas: 7 e 10 de junho

Resultado: 14 de junho

Convocação: 15 de junho

Edital – AQUI

PFI – FRANCÊS

Inscrições: até 20 de junho

Provas: 28 de junho e 06 de julho

Resultado: 15 de julho

Convocação: 21 de julho

Edital – AQUI