Casos de abuso sexual contra crianças e adolescente assustam a comunidade em Siqueira Campos

Um levantamento realizado pelo Conselho Tutelar do município de Siqueira Campos, aponta que nos últimos 2 anos, mesmo com a pandemia, foram registradas 12 denúncias de abusos sexual contra crianças e outras 10 por importunação sexual. Ainda conforme o levantamento, a grande preocupação é que na realidade esses números não representam a totalidade dos casos, já que na maioria das vezes, as vítimas acabam não revelando o abuso.

Segundo o mesmo levantamento, a maioria das vezes o abuso acontece de dentro da família, por um pai, padrasto, entre outros parentes. A mãe em algumas vezes sabe da situação, mas acaba sendo conivente por ter algum tipo de dependência financeira ou emocional por parte do abusador.

A denúncia foi apresentada durante eventos, que marcaram o dia combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, realizados no dia 18 de maio, que contou as presenças do prefeito Luiz Henrique Germano, Promotor da Comarca de Siqueira Campos, Leandro Suriani Masão Gobi, Secretária de Educação Elaine Sibeli de Paiva, Secretária de Saúde Valeriane Ferreira Guidio, Secretário de Administração Luiz Carlos dos Santos, Diretora Social Xênia Quiqueto, Conselheiros Tutelar, direção e alunos do Lar do Menor.

Os palestrantes apontaram para o mesmo caminho, afirmando que abuso sexual, além de causar danos físicos e psicológicos permanentes para a vítima, em muitos casos é mantido em silêncio.

“Não podemos fingir que não vimos ou não ouvimos, eles (as crianças) sabem agora a quem podem falar caso sofram tentativa de qualquer tipo de abuso. Temos que envolver toda a sociedade que pode denunciar qualquer tipo de suspeita, através do Disque 100, assinalaram os palestrantes.