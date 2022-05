PCPR vai homenagear os policiais que participaram das principais investigações de 2021

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) encerrou nesta quinta-feira (26) as apresentações das divisões que estão concorrendo à Medalha do Mérito e ao Selo de Eficiência. As honrarias serão concedidas aos servidores e às unidades policiais que tenham obtido notório destaque na área de investigação criminal de repressão qualificada. A premiação será realizada no dia 28 de setembro, aniversário da PCPR.

Operações de repressão qualificada são oriundas de investigações que envolvem técnicas especializadas, intenso trabalho de dados e, normalmente, geram vários mandados de prisão. São ações que têm como foco principal a desestruturação e desarticulação de organizações criminosas.

O delegado-geral, Silvio Rockembach, conta que o Comitê Gestor vai escolher dentre as diversas operações realizadas pela PCPR em 2021 aquela que mais se destacou para que os policiais sejam premiados. “As medalhas de mérito têm por objetivo a valorização do policial civil pelos serviços prestados. Esta é um forma de reconhecer e premiar as iniciativas, ações, projetos e operações que se destacam dentro da instituição”, afirma.

O delegado-geral adjunto, Riad Braga Farhat, reitera que a iniciativa é um grande incentivo. “É um grande reconhecimento, principalmente aos nossos investigadores, que têm uma tarefa árdua, difícil e muitas vezes complexa e perigosa”, completa.

Cada divisão teve que indicar uma única unidade para participar da premiação. A escolha da melhor investigação criminal do ano de 2021 será analisada pelo Comitê Gestor da PCPR.

“Quem receber essa medalha de mérito pela qualidade das investigações policiais estará representando os demais policiais da nossa grande divisão”, afirma a delegada Luciana de Novaes, chefe da Divisão Policial Especializada.

PREMIAÇÃO– Entre as medalhas de mérito que serão entregues estão Medalhas do Mérito Policial, do Mérito Investigação Criminal, do Mérito Gestão Administrativa, do Mérito Gestão de Polícia Judiciária, do Mérito Funcional, do Mérito Ensino Policial, do Mérito Ordem das Araucárias e os Selos de Eficiência no âmbito da PCPR.

PLANO ESTRATÉGICO– A ação faz parte do plano estratégico da PCPR 2019-2023, instituído pela atual gestão, que tem o intuito de promover desenvolvimento institucional a médio e longo prazo. O plano é um documento que orienta as atividades administrativas e de polícia judiciária no âmbito da Polícia Civil do Paraná.