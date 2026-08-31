Polícia prende “Justiceiro Secreto” após série de crimes no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra
CAMBARÁ - Uma ação conjunta deflagrada por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar colocou fim ao mistério do “Justiceiro Secreto” no Norte Pioneiro. Um homem de 42 anos foi preso nesta segunda-feira (31) após crimes praticados em Cambará, incluindo danos em um carro onde deixou um bilhete para vítima.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil e portal Tá no Site, as investigações começaram na última quinta-feira (27) quando um homem quebrou os vidros de um automóvel Hyundai HB20 pertencente a uma professora que estava em uma escola situada no município.
O automóvel teve os vidros e lataria vandalizados. Um bilhete escrito em uma folha de caderno foi deixado no veículo com ameaças direcionadas a vítima. “Repito novamente, mudem de cidade. Fiquem longe de Cambará... Quem pratica o mal, um dia pagará. Olho por olho, dente por dente. Ass: Justiceiro Secreto”.
VEJA O CASO DO BILHETE: Carro tem vidros quebrados e suspeito deixa bilhete com recado misterioso
Após o ataque, o caso foi comunicado a polícia sendo iniciada as investigações para apurar o autor do crime. Uma funcionária da escola contou a polícia que escutou barulhos e, ao verificar, avistou um homem usando capacete quebrando os vidros do veículo. A informação ajudou a equipe policial nas diligências que levantaram a identidade do suspeito, sendo constatado ainda que ele já tem histórico de ameaças contra a vítima e seus familiares.
Em vista do histórico e risco para vítima e seus familiares, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do suspeito, a qual foi acatada pela Justiça.
Ainda no decorrer das investigações e já com mandado de prisão em aberto, o “Justiceiro” realizou um novo ataque contra a vítima. Desta vez, o homem ateou fogo em um veículo que estava estacionado na garagem da casa da vítima. O crime aconteceu no último sábado (29), um dia depois da morte do pai da vítima.
Diante da gravidade da situação, as diligências em busca do suspeito foram intensificadas. Já na manhã desta segunda-feira, ele foi avistado em uma rodovia próxima a Cambará. Equipes policiais tentaram realizar a abordagem, mas o homem tentou empreender fuga. Apesar disso, acabou sendo preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis a situação.
O caso segue sendo investigado.