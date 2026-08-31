Polícia prende “Justiceiro Secreto” após série de crimes no Norte Pioneiro

Caso veio a tona após o suspeito destruir um veículo em Cambará e deixar um bilhete ameaçando a vítima; homem foi preso nesta segunda-feira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Tá no Site
31/08/2026 às 15h25 Atualizada em 31/08/2026 às 15h34
Polícia prende “Justiceiro Secreto” após série de crimes no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação PMPR

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Uma ação conjunta deflagrada por equipes da Polícia Civil e Polícia Militar colocou fim ao mistério do “Justiceiro Secreto” no Norte Pioneiro. Um homem de 42 anos foi preso nesta segunda-feira (31) após crimes praticados em Cambará, incluindo danos em um carro onde deixou um bilhete para vítima.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil e portal Tá no Site, as investigações começaram na última quinta-feira (27) quando um homem quebrou os vidros de um automóvel Hyundai HB20 pertencente a uma professora que estava em uma escola situada no município.

O automóvel teve os vidros e lataria vandalizados. Um bilhete escrito em uma folha de caderno foi deixado no veículo com ameaças direcionadas a vítima. “Repito novamente, mudem de cidade. Fiquem longe de Cambará... Quem pratica o mal, um dia pagará. Olho por olho, dente por dente. Ass: Justiceiro Secreto”.

VEJA O CASO DO BILHETE: Carro tem vidros quebrados e suspeito deixa bilhete com recado misterioso

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Após o ataque, o caso foi comunicado a polícia sendo iniciada as investigações para apurar o autor do crime. Uma funcionária da escola contou a polícia que escutou barulhos e, ao verificar, avistou um homem usando capacete quebrando os vidros do veículo. A informação ajudou a equipe policial nas diligências que levantaram a identidade do suspeito, sendo constatado ainda que ele já tem histórico de ameaças contra a vítima e seus familiares.

Em vista do histórico e risco para vítima e seus familiares, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do suspeito, a qual foi acatada pela Justiça.

Ainda no decorrer das investigações e já com mandado de prisão em aberto, o “Justiceiro” realizou um novo ataque contra a vítima. Desta vez, o homem ateou fogo em um veículo que estava estacionado na garagem da casa da vítima. O crime aconteceu no último sábado (29), um dia depois da morte do pai da vítima.

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Diante da gravidade da situação, as diligências em busca do suspeito foram intensificadas. Já na manhã desta segunda-feira, ele foi avistado em uma rodovia próxima a Cambará. Equipes policiais tentaram realizar a abordagem, mas o homem tentou empreender fuga. Apesar disso, acabou sendo preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis a situação.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Divulgação.
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