Copel vai apresentar na terça-feira resultados de projetos de inovação de startups

O fechamento da primeira edição do programa de inovação aberta Copel Volt será na próxima terça-feira (31), na sede da Companhia, em Curitiba. Depois de um ano intenso de mergulho na cultura inovadora, os participantes irão conhecer os resultados dos cinco projetos selecionados no programa.

Mais de 200 startups dos cinco continentes se inscreveram nesta primeira edição. A iniciativa vem para alavancar novos produtos e serviços na área de energia e fortalecer o posicionamento da Copel junto ao ecossistema da inovação.

“A Copel sempre foi uma empresa inovadora, mas agora ampliamos este conceito na Companhia e estabelecemos contato com as melhores e mais arrojadas soluções para os nossos desafios, fortalecendo uma cultura inovadora especialmente para novos negócios”, afirma o presidente Daniel Slaviero.

No dia de demonstração dos resultados – DemoDay do Copel Volt –, as startups apresentarão seus projetos para uma banca de avaliadores, que irá ponderar se as provas de conceito podem gerar novos modelos de negócios. Serão avaliadas a capacidade de execução da equipe, o grau de inovação do projeto e o impacto que a empresa pode trazer ao mercado.

“Vamos conhecer os resultados sobre os desafios que foram propostos pela Copel. É um grande fechamento para demonstrar, através desse relacionamento com as startups, como a Companhia pode ser mais moderna, mais eficiente e profícua nos seus investimentos e no setor elétrico”, diz o diretor de Desenvolvimento de Negócios da Copel, Cássio Santana da Silva.

INOVAÇÃO ABERTA– Inovação aberta é a sistemática que tem como objetivo melhorar o desenvolvimento de produtos ou serviços, aumentando a eficiência dos processos de desenvolvimento e inovação das organizações, com menor prazo, menor custo, ou agregando novos serviços por meio de parcerias com diferentes entidades, como startups, instituições de ensino ou institutos tecnológicos.

As atividades do Copel Volt foram desenvolvidas sob orientação da consultoria Beta-i Brasil, contratada no início do programa para guiar todas as etapas. Foram 12 meses de criação e desenvolvimentos inovadores e tecnológicos em projetos que utilizaram o que há de mais avançado em soluções na área de energia para inovação aberta.

Times multidisciplinares da Companhia mergulharam na cultura de inovação durante este processo, passando por capacitações específicas para as fases de seleção de projetos e escolha de desafios da organização.

“Trabalhar junto à Copel nesta jornada de inovação aberta foi um desafio incrível e com muito impacto tanto para a estratégia da empresa, mas principalmente para as pessoas”, disse Renata Ramalhosa, CEO da Beta-i Brasil, consultoria de inovação escolhida pela Copel, bastante experiente em apoiar grandes companhias em projetos como esse, sobretudo empresas do setor de energia.

Para assistir ao evento, basta se inscrever para receber o link de transmissão.

Confira as startups finalistas que se apresentam nesta edição:

Move: Startup brasileira que atua com desenvolvimento de soluções tecnológicas para gestão e controle de recargas de veículos elétricos. O projeto foi de expansão da eletrovia da Copel no Paraná, com integração de todos os eletropostos em única plataforma de gestão e interação com usuários por meio de aplicativo para realização e cobrança de recarga.

CUBi: Plataforma de governança energética para indústrias que monitora dados, analisa resultados e indica potenciais de economia de energia. Por meio da implementação de plataforma de governança, demonstrou a capacidade de escalar análises e alavancar oportunidades de economia na indústria e nos negócios para a Copel. No projeto, foram diagnosticados R$ 16 milhões em potencial de economia.

NEX Energy: Startup brasileira, de Curitiba, com a missão de ajudar empresas brasileiras a economizarem na conta de luz, por meio de energia limpa, tecnologia e um atendimento mais humanizado. O negócio permite que as empresas cadastradas consigam até 20% de economia por meio do aluguel de uma usina 100% renovável da Copel – como usinas solares e eólicas. A iniciativa é destinada a empreendimentos de qualquer região do Paraná que registram despesas entre R$ 1 mil e R$ 20 mil com a fatura de luz.

Prescinto: Startup da Índia que atua com inteligência artificial para identificar e sugerir ações de melhoria de desempenho na geração em usinas de energia limpa. O projeto analisa os dados históricos de energia limpa da Copel, coletados das usinas, para entregar uma proposta de gestão que amplie o desempenho das plantas.

Watt-is: Startup de Portugal que traduz dados de medição inteligente em informações valiosas para melhorar a experiência do consumidor, especialmente em termos de uso eficiente de energia. O sistema analisa, por meio de inteligência artificial, os dados de consumo de energia de cerca de 5 mil unidades consumidoras do Paraná que já tenham medidores inteligentes instalados.

Serviço:

Fechamento primeira edição Copel Volt – DemoDay

Data: 31 de maio, terça-feira

Horário: 9h às 17h30

Onde: Online

Inscrições: https://bit.ly/3PKU503

Mais informações: www.copelvolt.com