Após dois anos, abertura do JEP’s volta a emocionar público e atletas em Wenceslau Braz

Após dois anos suspensos devido a pandemia da Covid-19, os Jogos Escolares do Paraná estão de volta e, em Wenceslau Braz, a cerimônia oficial de abertura da 68ª edição do evento contou com casa cheia, alegria e emoção no ponta pé inicial da competição.

Apesar de uma noite onde o friozinho ainda imperava, o público compareceu e marcou presença no ginásio Luis Alberto Antônio – “Betão” – para prestigiar a apresentação das delegações dos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Salto do Itararé, Santana do Itararé e a anfitriã Wenceslau Braz.

Também estive presente o prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, que discursou e anunciou a abertura oficial do evento. Também estiveram presentes os prefeitos dos municípios que irão participar dos jogos, vereadores, representantes do Governo do Estado, equipes do Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, diretores e professores das escolas participantes e publico em geral.

Após a apresentação das delegações, o prefeito Taidinho deu as boas vindas aos atletas. “Estamos muito felizes por esse momento. Peço que todos aqui aproveitem ao máximo esse momento, pois só de estar aqui são todos vencedores. Tivemos dois anos de pandemia que afetou muito nossas vidas, mas hoje temos a alegria de estar de volta. Desejo boa sorte a todos os atletas e que respeitem nossa cidade, assim como peço a toda nossa população que acolham esses atletas como seus filhos e sobrinhos. Declaro oficialmente abertos os Jogos Escolares do Paraná em Wenceslau Braz”, discursou.

Além da apresentação das delegações, outros dois momentos mexeram com as emoções e levantaram o público presente das arquibancadas. Primeiro, a condução da Pira Olímpica para acender a tocha com as luzes do estádio apagadas mexeu com o sentimento do público presente. Já ao final do evento, a apresentação do grupo de dança agitou e colocou a galera para se mexer.

Dada a largada, as competições começaram nesta sexta-feira (27). Os primeiros atletas a competir no coletivo são das modalidades de futsal, voleibol e basquetebol. Já no individual, as competições são de xadrez e tênis de mesa.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz.