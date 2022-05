UEM inaugura novo bloco didático e administrativo de Ciências Contábeis

Mais um prédio didático e administrativo totalmente novo para a Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi inaugurado nesta quinta-feira (26) no câmpus-sede. É o Bloco B-12, voltado ao Departamento de Ciências Contábeis (DCC), ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PCO) e ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). A partir de 18 de julho, início do ano letivo de 2022, haverá atividades nesse espaço, totalmente adequado para o exercício pleno de ensino, pesquisa e extensão para mais de 830 pessoas.

Presente na solenidade de inauguração, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), Aldo Nelson Bona, disse que essa ação reflete as diretrizes do governador Carlos Massa Ratinho Junior para o ensino superior paranaense. “São três: transformar em estável as relações entre as universidades e o governo estadual; inserir as universidades em seus territórios, promovendo desenvolvimento regional; e solucionar pendências de gestões anteriores, o que inclui finalizar obras paradas”, afirmou.

“Obra de extrema relevância, dará oportunidade para que cada curso presencial do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CSA) tenha seu pavilhão didático e administrativo, possibilitando melhor atendimento aos nossos acadêmicos e melhores condições de trabalho aos professores e agentes universitários”, destacou Gisele Mendes de Carvalho, diretora do CSA.

Valter da Silva Faia, chefe do DCC, diz que este bloco é uma conquista de muitos anos e que vem celebrar os 50 anos do curso de Ciências Contábeis, uma graduação de importância reconhecida nacionalmente. O curso na UEM é oferecido em Maringá e Cianorte, respectivamente avaliados com conceitos 4 e 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), ou seja, as maiores notas de performance.

“O B-12 trará um grande potencial de expandir a atuação do nosso departamento”, afirmou.

Para o reitor da UEM, Julio Damasceno, a concretização do Bloco B-12 comprova que a universidade não perde em nada para nenhuma escola do Brasil. “A UEM tem a maior honra de entregar esse equipamento. Cabe agora, a todos nós, fazer um bom uso desse instrumento”, disse.