Joaquim Távora ganha selo ouro de referência pelo trabalho da Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor de Joaquim Távora, através da secretária de Indústria, Comércio e Habitação, Bianca Santos recebeu nesta quinta-feira (26), na cidade de Cambé, mais um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no município, garantindo o Selo Ouro de Referência em Atendimento 2021, promovido pelo Sebrae Paraná.

O terceiro ano consecutivo que o município ganha a premiação sendo Ouro nos anos de 2019, 2020 e 2021. “A análise deste reconhecimento considera e dá pontuação às Salas conforme o atendimento realizado, as soluções ofertadas aos empreendedores e a gestão de cada estrutura, então para nós é um importante reconhecimento do trabalho que estamos realizando. Estamos sempre em busca da excelência no atendimento e desenvolvendo soluções inovadoras para facilitar a vida do pequeno empresário. Este selo de reconhecimento só foi possível graças ao trabalho realizado pela Rose Bianchi (ex gestora da sala) e a Layla Domingues dos Reis atual responsável pela sala do empreendedor”, avaliou Bianca.

A proposta do Sebrae/PR com o Selo de Referência em Atendimento é reconhecer a rede de parceiros que realizam o atendimento a empreendedores e empresários na cidade, promovendo a competitividade dos pequenos negócios. Com o Selo, a Sala do Empreendedor de Joaquim Távora é reconhecida como local de apoio aos empresários, tendo capacidade de atendimento para propor soluções e resolver problemas.