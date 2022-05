Gestante dá à luz dentro de ambulância enquanto é levada para Hospital Regional do Norte Pioneiro

A prefeitura esclarece em redes associais que foi prontamente prestado todo o suporte necessário pela prefeitura municipal e secretaria de Saúde assim que acionados. “A prefeitura municipal de Ribeirão Claro, por meio da secretaria municipal de Saúde informa que está a serviço dos cidadãos 24 horas por dia, com ambulância, um motorista e outro condutor de sobreaviso, para uso da Santa Casa de Misericórdia de modo a realizar o deslocamento de pacientes em casos de urgência e emergência. Além disso, o Sistema de Saúde Municipal não é responsável pela gestão/atendimentos da Santa Casa de Misericórdia, somente pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS's). Lamentamos pelo ocorrido e nos prontificamos em estar junto à Santa Casa de Misericórdia discutindo novas ações para que fatos como esse jamais venham a ocorrer novamente”, diz a nota

A ambulância foi acionada para realizar o deslocamento de uma distante, em trabalho de parto, para o Hospital Regional em Santo Antônio da Platina. Durante o trajeto, a mulher acabo dando à luz ali mesmo no veículo. Até o momento não se sabe a causa do ocorrido.

Na tarde de ontem, a prefeitura municipal de Ribeirão Claro anunciou um pedido de desculpas oficial, diante de uma situação envolvendo o deslocamento de uma gestante para o Hospital Regional do Norte Pioneiro.

