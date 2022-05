Coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro fala sobre a abertura do JEP’s na região

Os municípios de Wenceslau Braz e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, estão sendo sedes da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s). A abertura oficial das atividades acontece nesta quinta-feira (26). O coordenador chefe da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, mais conhecido como Daio, falou sobre o empenho do governo estadual para realização da competição em todo o Paraná.

Juarez destacou a importância que a competição tem não apenas do ponto de vista esportivo, mas também na formação dos atletas como cidadãos. “Os jogos estão sendo realizados em diferentes municípios e regionais do estado. São investimentos realizados pelo governo do Paraná na área do esporte. A intenção é fazer com que os jovens se ocupem e possam desenvolver suas atividades esportivas contribuindo assim para formação deles como cidadãos, além de revelar talentos”, comentou o coordenador.

Os Jogos Escolares do Paraná ainda trazem benefícios para os municípios, visto que os kits com materiais esportivos encaminhados para realização das competições são doados aos municípios após a realização do evento.

Daio ainda aproveitou para realizar um convite para a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Escolares do Paraná que acontece as 19h00 desta quinta-feira (26) no Ginásio de Esportes Luis Alberto Antônio – “Betão” em Wenceslau Braz. “Deixo aqui meu convite a todos os prefeitos, secretários de esporte, professores, diretores e alunos para participar desse evento que incentiva a prática de esportes e contribui com a formação dos estudantes”, disse.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz.