Com apoio do Estado, Londrina inaugura Tecnocentro, espaço de inovação e empreendedorismo

Foi inaugurado nesta quinta-feira (26) o Tecnocentro de Londrina, empreendimento esperado há mais de 20 anos e que será espaço catalizador de novos negócios, de fomento à inovação e do empreendedorismo na região Norte do Paraná. A solenidade de inauguração aconteceu no Parque Tecnológico Francisco Sciarra, com a participação do secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), Augustinho Zucchi.

O Tecnocentro tem 3.150 metros de área construída para abrigar o ecossistema de inovação de Londrina, instituições e empresas, startups, incubadoras, aceleradoras empresariais, profissionais liberais atuantes nos campos de tecnologia e de inovação, em modelo de coworking (espaço compartilhado). Também será sede da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) e sediará eventos do ecossistema da cidade, como os hackathons, que propõem a inovação por meio de uma disputa positiva de ideias e de ações.

A conclusão das obras foi possível com a viabilização de recursos pelo Governo do Estado, que repassou R$ 2,76 milhões pelo Programa de Transferência Voluntária da Sedu, a fundo perdido. A prefeitura deu contrapartida de R$ 145,93 mil e investiu mais R$ 932 mil para a inserção de aparelhos de ar-condicionado no local.

"É uma obra fundamental e colocará Londrina como expoente no desenvolvimento em tecnologia e em um patamar diferenciado nesse processo no País e, ainda, como Cidade Inteligente”, disse Zucchi.

Ele afirmou que a entrega do espaço traz um sentimento de esperança e de realização, devido à importância da obra e do setor de tecnologia e inovação. “Destaco todos os que colaboraram para que isso se tornasse realidade. O governador Ratinho Junior tem, como lema, 'Paraná, um Estado Inovador'. Por isso o governo fez florescer 18 parques tecnológicos no Estado. Londrina terá um grande parque tecnológico, de referência para o Paraná e para o Brasil”, afirmou.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, destacou a prioridade dada ao Tecnocentro. “Esta obra ficou parada 24 anos. Em 2018, o governador Ratinho Junior ganhou a eleição e assumiu o compromisso de concluí-la. Ele disponibilizou recursos para que pudéssemos reiniciar e hoje estamos aqui inaugurando esse prédio que é referência no cenário de Tecnologia de Londrina e região”, afirmou.

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratã, a entrega do Tecnocentro é um sonho idealizado em 1998 e uma obra de muita importância para o município e região. “Vai atrair mais negócios e maior desenvolvimento para Londrina. Em breve teremos muito mais novidades por aqui”, garantiu.

O diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, definiu o ato como um momento histórico. Para Moreira, o Tecnocentro é uma aspiração do povo londrinense desde 2002. “Será um divisor de águas na tecnologia de Londrina”, destacou.

ESPAÇO– A obra contempla um conjunto de instalações necessárias às várias atividades que serão executadas no espaço. O pavimento térreo tem um laboratório de alimentos, módulos para outros laboratórios de empresas, auditório, espaço de recepção, copa e sanitários. No pavimento superior há espaços destinados a empresas, sala de reuniões e sanitários. A área externa tem dois estacionamentos, guaritas e áreas técnicas para equipamentos.