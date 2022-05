Começa hoje a fase dos Jogos Escolares do Paraná em Wenceslau Braz

Começa nesta quinta-feira (26) a etapa regional da 68ª edição dos Jogos Escolares do Paraná. As competições serão realizadas até a próxima terça-feira (31) em 16 cidades sedes, entre elas, Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

O município brazense será palco das competições individuais e coletivas. Nos esportes coletivos, estão as categorias de basquetebol, futsal e voleibol. Já os esportes individuais contam com categorias masculinas e femininas de corridas de 80 a 3.000 metros, salto em distância, arremesso de peso, tênis de mesa e xadrez.

As disputas serão realizadas no Ginásio de Esportes municipal Luiz Alberto Antônio – “Betão”, no Colégio Estadual Professor Milton Benner, no Centro Social Urbano, e no Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná. As atividades acontecem entre as 08h00 e as 17h00.

As categorias envolvem atletas com idades de 12 a 14 anos na categoria B, e de 15 a 17 anos na categoria A estudantes do Ensino Fundamental e Médio de escolas públicas e particulares do Paraná.

Nesta fase regional, participam atletas das escolas que fazem parte do NRE Wenceslau Braz responsável pelos municípios de Arapoti, Jaguariaíva, Salto do Itararê, Santana do Itararê, São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz.

PELO PARANÁ

Nesta fase da competição, são mais de 17 mil inscritos representando 183 municípios paranaenses. Além de Wenceslau Braz, também são sedes do evento o município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, Goioerê, Jardim Alegre, Kaloré/Marumbi, Loanda, Marquinho, Nova Prata do Iguaçu, Palmital, Pérola, Pontal do Paraná, Quatro Barras, Roncador, Santa Mariana, Tapejara e Teixeira Soares.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. O evento conta com a parceria da Federação Paranaense de Desporto Escolar (FDE-PR), Núcleos Regional de Educação e Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz.