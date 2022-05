Joaquim Távora ganha ponto de atendimento virtual da Receita Federal

O município de Joaquim Távora, a partir desta semana, passou a contar com um Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal (PAV), visando facilitar o atendimento à população local e regional.

Com o novo ponto, os municípios não precisarão mais se deslocar até Jacarezinho, caso precisem de atendimento da Receita.

Na ocasião, o prefeito Reginaldo Vilela destacou a importância social do projeto. “Esse ponto beneficiará todos os cidadãos tavorenses, além de outros municípios vizinhos, já que não precisarão se deslocarem para outras cidades quando precisarem do atendimento. O Projeto visa também agilizar o tempo de resposta ao contribuinte, no instante em que amplia a rede de atendimento, tornando os serviços da Receita Federal mais acessíveis ao cidadão'', comentou Vilela.

PAV

O Ponto de Atendimento Virtual (PAV) é uma iniciativa da Receita Federal em parceria com as prefeituras municipais, cujo objetivo é aumentar a capacidade de atendimento local da Receita Federal, disponibilizando nas prefeituras o acesso a várias opções de serviços da RFB e, com isso, facilitando o acesso dos contribuintes a esses serviços na medida em que o cidadão não terá que se deslocar até uma unidade da Receita Federal em outros municípios.

No PAV, o atendimento é realizado por um servidor da prefeitura, que avaliará as solicitações, prestará orientações e, caso seja necessário, encaminhará os documentos padronizadamente, mediante protocolo, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.

O cidadão terá acesso principalmente aos assuntos referentes a CPF, consulta de pendência fiscal e tudo que engloba a prestação de serviços da receita federal.

Em Joaquim Távora o PAV fica localizado na Avenida Senador Souza Naves, sala 5, no bloco onde funciona o Conselho Tutelar/ Vigilância Sanitária entre outras secretarias. O responsável pelo PAV é o servidor Giovani Costa Silva e o atendimento é de segunda a sexta-feira das 07h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00.