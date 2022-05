Após reforma, prédio da Aintec da UEL tem espaço mais adequado para atividades de inovação

As obras de reforma da Agência de Inovação Tecnológica (Aintec) da UEL serão entregues nesta sexta-feira (27), durante cerimônia de inauguração que vai contar com a participação de membros da comunidade universitária, autoridades e convidados. É a primeira vez que o prédio passa por obras, depois de mais de 20 anos após a inauguração. A cerimônia começa às 10 da manhã, no hall de entrada da Aintec.

A Agência ganhou um novo espaço, mais amplo e adequado para as atividades de inovação. As obras que tiveram início em março deste ano recuperaram o calçamento externo e a fachada, com pintura interna e externa, além da rede lógica e de iluminação. Também foi substituído o forro de gesso e impermeabilizado o piso de toda a área interna. O prédio ganhou, ainda, novos aparelhos de ar-condicionado. Todo o trabalho e material foram custeados pela Construtora A. Yoshii, de Londrina.

A doação dos serviços foi oficializada à UEL em outubro passado, a partir de uma iniciativa do grupo A. Yoshii, por seus fundadores, Atsushi e Kimiko Yoshii, durante as comemorações do aniversário de 50 anos da universidade. A família é reconhecida em Londrina pelo apoio a projetos e a entidades educacionais e culturais como a Guarda Mirim, Instituto Yoshii e Grupo Ishindaiko, que realiza um trabalho de resgate da cultura japonesa.

Na UEL, o casal foi responsável, em 2000, pela doação da estrutura física que abriga a Aintec. Em 2017, doou R$ 1 milhão para a compra de um piano de cauda para o Cine Teatro Ouro Verde. O valor foi repassado à universidade logo após a reinauguração do Teatro. Parte dos recursos ainda atenderam outras necessidades da Instituição.