Paraná sedia evento nacional de promoção das atividades de pós-graduação e pesquisa

Compartilhar experiências e debater assuntos relacionados à pós-graduação, pesquisa e inovação. Esse é o objetivo do Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa de Universidades Estaduais , que será realizado nesta quinta e sexta-feira (26 e 27), na Universidade Estadual de Maringá (UEM), na região Noroeste.

O evento integra as atividades do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (Foprop), que reúne mais de 250 instituições brasileiras de ensino superior e pesquisa científica e tecnológica. Nesta edição, a programação vai abordar temas relacionados às ações de agências de fomento, que incentivam e financiam pesquisas no âmbito das instituições estaduais de ensino superior de todo o País.

A iniciativa tem um papel estratégico, pois mobiliza os gestores em torno de políticas públicas voltadas à resolução dos principais desafios do segmento, nas diferentes realidades brasileiras. Essa troca contribui para reduzir assimetrias e para a melhoria contínua do processo de formação e qualificação profissional, assim como o aprimoramento da pesquisa científica e de base tecnológica.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UEM, professor Luiz Fernando Cótica, o evento é importante para a articulação de ações conjuntas, a fim de contribuir para as atividades desenvolvidas pelas universidades com reflexos na sociedade. “A atuação dos programas de pós-graduação auxilia no avanço da ciência e na solução de problemas das pessoas. Esse é o tema principal que estará em discussão”, afirma.

Ele destaca que sediar um evento dessa importância demonstra o engajamento e alinhamento do Estado com os órgãos de fomento, além de facilitar as articulações com as diversas organizações da área.

Em Maringá, o encontro vai reunir representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap).

SEGMENTO– Em nível nacional, o Foprop abrange instituições federais, estaduais, municipais, comunitárias e privadas, com foco na ampliação e fortalecimento da pesquisa e pós-graduação. Para promover a aproximação entre os gestores dessas áreas da educação superior e discutir assuntos comuns, foi criado o Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (Enpropp).