Universidade Estadual de Londrina inaugura Instituto de Pesquisa em Alimentos

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) inaugurou nesta semana o Instituto de Pesquisa em Alimentos (IPA), vinculado ao Centro de Ciências Agrárias (CCA) . A estrutura de 821 metros quadrados abriga quatro mini-indústrias que funcionarão como fábricas-piloto, equipadas com câmaras frias. O espaço conta também com salas de treinamentos e laboratórios de manipulação, estruturados com equipamentos de análise.

A obra teve apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e da UEL. O investimento total foi de R$ 1.769.862,25.

A estrutura, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), atenderá os Departamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos e de Agronomia, e os Programas de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos, Ciência Animal e Agronomia, do CCA. Poderão ser desenvolvidas pesquisas sobre métodos de manejo, nutrição, sanidade, abate e processamento que permitam a constante evolução de alimentos/fontes de proteínas, entre outras.

“Este espaço foi construído para atender as necessidades locais, da região Norte do Paraná”, disse Sérgio Ruffo Roberto, um dos coordenadores do IPA e professor do Departamento de Agronomia. Segundo ele, a estrutura conta ainda com captação de água da chuva, que poderá ser utilizada para limpeza do local. “Além disso, o telhado também já é pensado para instalação de placas fotovoltaicas futuramente, pensando na sustentabilidade do espaço”.

A coordenação é compartilhada com o professor Fábio Yamashita, também do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. A utilização do espaço deve ser iniciada no segundo semestre, com a finalização da entrega de equipamentos e da instalação de toda a parte elétrica.

PRESENÇAS – A inauguração do IPA contou com a presença do reitor da UEL, Sérgio Carlos de Carvalho; o vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias (CCA), José Roberto Pinto Souza; dos pró-reitores de Planejamento, Mário Sérgio Mantovani, e de Pesquisa e Pós-graduação, Amauri Alcindo Alfieri; do prefeito do Câmpus, Gilson Jacob Bergoc; da professora Wilma Spinosa, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos.