CISNORPI realiza reunião para buscar maneiras de aprimorar atendimento ao público

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) realizou recentemente uma reunião para buscar aprimoramentos no atendimento ao público.

O presidente do CISNORPI e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, destacou o objetivo do encontro na ocasião. “Estamos diariamente buscando uma nova realidade dos serviços de saúde pública em toda a região. A equipe técnica está conversando em cada município para verificarmos as necessidades e solucionarmos os problemas”, comenta Marcelo Palhares.

Uma das pautas tratadas foi a questão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que, recentemente, passou a ser gerido pelo CISNORPI na sua área de abrangência.

Marcelo explica que será haverá um período de transição dessa mudança, de aproximadamente 120 dias, que irá garantir um serviço de excelência à população de Jacarezinho e aos 22 municípios do Norte Pioneiro que integram o Cisnorpi.

Diante da situação do gerenciamento anterior do serviço, uma comissão composta por representantes das secretarias municipais e da 19ª Regional de Saúde está revendo e avaliando todos os contratos com o CISNOP e intensificará a fiscalização.

Municípios atendidos pelo CISNORPI: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.