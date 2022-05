UENP divulga processo seletivo para 226 vagas remanescentes

A Universidade Estadual do Norte do Paraná divulgou o Edita l de Processo Seletivo Complementar (Enem) – para preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular UENP e do Sisu 2022. O processo seletivo oferta 226 vagas para 13 cursos de graduação da universidade e será realizado mediante o aproveitamento do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – anos 2020 ou 2021, para ingresso no ano letivo de 2022.

A inscrição será exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico , no período de 19 a 29 de maio de 2022. A universidade oferta vagas para os cursos de Ciências Biológicas (22), Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (13), Geografia (15), Matemática (21), Pedagogia (31), do câmpus de Cornélio Procópio; Filosofia (29), História (30), Letras Português/Espanhol (9), Matemática (6), Pedagogia (34), do câmpus de Jacarezinho; e Ciências Biológicas (2) e Computação (12), do câmpus Luiz Meneghel de Bandeirantes.

A taxa de inscrição é de R$ 80,00 e deverá ser paga até 30 de maio de 2022. Todos os candidatos deverão preencher no sistema de inscrição do Processo Seletivo as informações constantes no Boletim de Desempenho Individual do Enem 2020 ou no Boletim de Desempenho Individual do Enem 2021, seguindo as normas do edital de abertura.

O candidato deverá comprovar na matrícula, ou em momento indicado pela UENP em edital específico, o Boletim de Desempenho Individual do Enem, cadastrado durante a inscrição, sendo que a não comprovação implicará em desclassificação do processo seletivo.

O resultado final será divulgado em 10 de junho de 2022.

Serviço:

Processo seletivo para vagas remanescentes.

Período de inscrição: 19/05/2022 a 29/05/2022.

Recolhimento da taxa de inscrição: até o dia 30/05/2022 (R$80,00).

Publicação do Resultado: 10/06/2022

Inscrições AQUI