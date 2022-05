Andarilho encontra Iphones 10 e 12 e pede para que sejam entregues aos donos

Equipes da Polícia Militar seguem investigando um roubo que teve como alvo a residência do dono do Grupo Pioneiro em Joaquim Távora. O assalto aconteceu na manhã desta segunda-feira (23).

Após três criminosos fugirem levando uma quantia em dinheiro, joias, celulares e demais pertences das vítimas, além de uma caminhonete Toyota Hilux, as equipes policiais da região deram início as buscas pelos suspeitos. Com isso, horas depois os policiais lograram êxito em encontrar o utilitário abandonada as margens da BR-153 próximo ao trevo de acesso a Jundiaí do Sul.

O que chamou a atenção das equipes foi a honestidade de um andarilho. Após recurar a caminhonete, os policiais foram informados pelo funcionário de um posto de combustíveis de Joaquim Távora que um senhor havia deixado dois aparelhos celulares no local. Com isso, a equipe foi até o estabelecimento constatando se tratar de dois aparelhos Iphone, um modelo 10 e outro modelo 12. Em contato com o funcionário do posto, este disse que um andarilho passou pelo local, disse que encontrou os celulares próximo a Capela São Nicolau, na PR-218, e pediu que fossem entregues aos donos.

Frente aos fatos, a caminhonete e os celulares foram apreendidos. A equipe da PM continua realizando diligências em busca dos suspeitos e denúncias podem ser realizadas através do fone 190.