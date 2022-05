Suspeito ateia fogo em viatura da PM em Santo Antônio da Platina

Uma viatura da Polícia Militar do município de Santo Antônio da Platina foi alvo de vandalismo nesta segunda-feira (24).

De acordo com informações da PM, policiais da Rotam encerravam seu turno quando perceberam que uma viatura da 4ª Companhia estava pegando fogo próximo a sede da corporação. Diante da situação, rapidamente os agentes se mobilizaram com extintores de incêndio e conseguiram evitar danos maiores.

Visto a suspeita de se tratar de um crime de vandalismo, as equipes realizaram diligências nas proximidades do local, porém, ninguém foi encontrado. Com isso, os policiais trabalham com imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime para identificar o responsável pelo vandalismo contra o patrimônio público.

Denúncias que possam levar ao responsável pelo fogo podem ser feitas de forma anônima através do fone 190.