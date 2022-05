Prefeitura de Joaquim Távora entrega novos uniformes para equipe de vigilantes

Na última semana, o prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela realizou a entrega de novos uniformes aos oito vigilantes patrimoniais da prefeitura de Joaquim Távora.

O prefeito usou a oportunidade para agradecer ao serviço dos colaborardes. “Vocês são responsáveis pela segurança e zelo de todo o patrimônio da administração pública, agradecemos tão importante trabalho” destacou o prefeito.

Os vigilantes são responsáveis pela segurança de todas as escolas municipais, CMEI’s, inclusive as que contam com atividades noturnas, também são responsáveis pelo prédio da prefeitura, postos de saúde, hospitais, rodoviária, todos os prédios públicos são monitorados. Cada servidor recebeu duas camisetas, duas calças, jaqueta, coturno e lanterna.

Na oportunidade também foi apresentado o Bastão de Ronda que será implantado pela administração, sendo ferramenta essencial para acompanhar e registrar as rondas, visitas e inspeções dos servidores, dando mais segurança aos próprios vigias.

Os servidores da categoria agradeceram a benfeitoria, visto que a última remessa de uniformes foi recebida a 14 anos atrás.