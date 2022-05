Dono da Frangos Pioneiro tem residência invadida durante assalto a mão armada

Equipes da Polícia Militar estão em busca de três criminosos que realizaram um assalto a mão armada na manhã desta segunda-feira (23) em Joaquim Távora.

De acordo com informações da PM, o alvo dos criminosos foi à residência do empresário Tarcísio Messias dos Santos, proprietário do Grupo Pioneiro. Os suspeitos chegaram a residência que fica situada no bairro Vila Nova por volta das 07h00 e, encapuzados e armados, anunciaram o assalto rendendo o empresário e sua família.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência, foram roubados das vítimas a quantia de R$ 6 mil em dinheiro, R$ 15 mil via transferência PIX, talões de cheque de diversos bancos, joias e aparelhos celulares. Os suspeitos ainda fugiram levando uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca e placas BAK-7826.

As equipes da PM estão realizando buscas pelos suspeitos, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido encontrado. Denúncias que possam levar ao paradeiro dos criminosos podem ser feitas através dos fones 181 ou 190.