PM encontra homem enterrando corpo em Santo Antônio da Platina

Fonte: Redação com Tá no Site

Fonte: Redação com Tá no Site

A PM acionou a Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) para perícia e recolhimento do cadáver. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Ainda segundo o Portal, o corpo foi identificado pela Polícia Militar como sendo de Leandro Rodrigues da Silva e estava localizado no final da rua Frei Angélico, no bairro Jardim Santa Cruz.

Conforme o Portal Tá no Site, a equipe de polícia relatou haver um homem no local enterrando a vítima. Assim que o suspeito percebeu a presença dos policiais fugiu imediatamente.

Na noite de sábado (21), em Santo Antônio da Platina, os Policiais do Serviço de Inteligência (P2) da 4ª Companhia de Polícia Militar receberam uma denúncia anônima e, na averiguação encontraram um cadáver do sexo masculino, vítima de homicídio, que estava ao lado de uma cova aberta em uma área de mata, prestes a ser enterrado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.