Estado libera R$ 167,2 milhões para a Região Metropolitana de Curitiba em dois dias

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta semana, uma série de investimentos para Curitiba e Região Metropolitana, que alcançam cerca de R$ 167,2 milhões de recursos estaduais. São obras de pavimentação, iluminação pública, revitalização de espaços beneficiando diretamente os municípios de Curitiba, Almirante Tamandaré, Piraquara e São José dos Pinhais.

“Esses investimentos fazem parte de um pacote para a Região Metropolitana. Temos o novo terminal de Piraquara, facilitando o deslocamento de população; a Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré; o Viaduto do Bradesco, em São José dos Pinhais, que vai melhorar muito a mobilidade; a iluminação em LED do Contorno Sul, que vai diminuir o número de acidentes”, destacou Ratinho Junior. “São obras do Governo do Estado para atender cada vez mais esses municípios que vêm crescendo e, automaticamente, colaborar com a qualidade de vida da população”.

Na quinta-feira (19), o governador assinou a ordem de serviço para a construção do novo terminal de ônibus de Piraquara , um investimento total de R$ 12,7 milhões do Governo do Estado. A nova estrutura ficará ao lado do Hospital São Roque, em um terreno doado pela Secretaria de Estado da Saúde. Construída em 1996, a atual estrutura já não comporta mais o fluxo de usuários e vai funcionar como um ponto de apoio para linhas alimentadoras. O novo terminal será quatro vezes maior, com estrutura mais moderna, confortável e próxima da Capital.

Também na quinta, Ratinho Junior assinou a ordem de serviço para a implantação de um novo sistema de iluminação em LED e dispositivos de segurança para o Contorno Sul de Curitiba , um trecho de 10,7 quilômetros, entre as intercessões com a BR-376 e a BR-116. O investimento do Governo do Estado é de R$ 21,6 milhões. O certame seguiu o Regime Diferenciado de Contratação – RDC, com o projeto e a execução da obra contratados paralelamente, em uma única licitação, pelo menor preço oferecido, garantindo mais agilidade ao processo.

Em Almirante Tamandaré, o governador assinou na sexta-feira (20) a ordem de serviço para o início da duplicação de um novo trecho da PR-092, a Rodovia dos Minérios , no perímetro urbano da cidade. O investimento do Governo do Estado é de R$ 50,7 milhões. O local conta com tráfego intenso de caminhões pesados e vai atender uma reivindicação antiga dos moradores, além de atender outros municípios, como Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro Azul, Adrianópolis e toda a região do Vale do Ribeira.

Também foram destinados R$ 16,1 milhões pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu) para revitalização de uma estrada vicinal no bairro Tranqueira.

Outra obra fundamental para a melhoria do tráfego urbano é a construção de um viaduto, no entroncamento da BR-376 com a Rua Joinville e Alameda Bom Pastor, em São José dos Pinhais, em uma área próxima à agência do Banco Bradesco. A obra prevê a elevação das pistas de rolamento da rodovia federal para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais sendo realizado pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias, evitando os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, garantindo mais segurança aos usuários. O investimento na obra é de R$ 33,6 milhões de reais.

A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas também liberou para o município R$ 29,5 milhões para a pavimentação asfáltica na Colônia Murici, uma das principais rotas turísticas da cidade.

REVITALIZAÇÃO– O Ginásio do Tarumã, em Curitiba, vai passar por uma reforma em seu espaço , sendo transformado em uma arena poliesportiva com foco na formação de atletas, além de um Centro de Treinamento Olímpico do Skate, esporte que atraiu a atenção dos brasileiros após o excelente desempenho nas Olimpíadas de Tóquio 2020. A revitalização começou neste mês e tem prazo de até sete meses de execução. O investimento é de mais de R$ 3 milhões.

INVESTIMENTOS PRIVADOS– Com os bons resultados na geração de emprego e com mão de obra qualificada, empresas privadas também têm investido no Paraná. É o caso da Caterpillar Brasil, em Campo Largo , que inaugurou uma nova linha de montagem de minicarregadeiras, sendo a única no país a produzir esse tipo de equipamento. Foram investidos R$ 60 milhões na expansão da unidade e estão sendo contratados 400 novos funcionários para atender a demanda da fábrica, que deve dobrar a produção.

Somados os investimentos públicos e privados, foram mais de R$ 227,2 milhões investidos nesta semana, somente na Grande Curitiba. Em todo o Estado, são mais de R$ 120 bilhões em investimentos privados em pouco mais de três anos.