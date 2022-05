São José dos Pinhais recebe maior investimento da história em pavimentação

Foto: Reprodução/Secom Paraná

ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO– Em pouco mais de três anos, o Governo do Estado, por meio do programa Estradas da Integração, coordenado pela Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), pavimentou 1.000 quilômetros de estradas rurais em todo o Paraná, beneficiando 18 mil famílias de 2 mil comunidades em 202 municípios, fruto de 278 convênios.

O projeto, pensado para aumentar a competitividade da agroindústria paranaense e melhorar a qualidade de vida de quem vive na zona rural, é uma das prioridades do governador.

“Aqui em São José dos Pinhais existem muitos produtores de alimentos. Geralmente o que encarece o produto é a logística, que não ajuda o produtor rural. Então criamos a maior pavimentação da história do Paraná. Se nós somos o maior alimentador por metro quadrado do mundo, temos que agilizar essa logística”, disse Ratinho Junior.

Parte dos recursos para investimento nas estradas rurais vêm do financiamento de R$ 1,6 bilhão com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, sacramentado pelo Governo do Estado. Desse montante, R$ 126 milhões foram destinados a obras de reestruturação nas vias do campo. As outras fatias são oriundas das taxas recolhidas pelo Detran, uma das inovações da gestão, ou do Tesouro do Estado.

MAIO LARANJA– Antes da assinatura do contrato de pavimentação, o governador participou de um ato com as crianças da Escola Municipal São José, local onde o evento foi realizado, para destacar a importância do Maio Laranja, mês de conscientização do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.

Durante a solenidade as crianças e autoridades presentes soltaram balões alaranjados. “Fizeram um ato simbólico para que se fale sempre dessa campanha, para que protejamos sempre as nossas crianças”, disse a prefeita Nina Singer.

