Secretário da Comunicação Social participa de encontros da radiodifusão no Interior

O secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, João Evaristo Debiasi, participou nesta semana de mais dois encontros regionais da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP). Eles foram promovidos em parceria com o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná (SERT-PR). A primeira reunião aconteceu na quinta-feira (19) em Umuarama, no Noroeste, e nesta sexta-feira (20), em Campo Mourão, na região Centro-Oeste.

Dando sequência aos encontros com a radiodifusão paranaense, que já ocorreram em Curitiba, Cascavel e Francisco Beltrão, os eventos reuniram, desta vez, cerca de 100 profissionais das emissoras de rádios do Estado, que discutem as novas tecnologias disponíveis para a área.

Os eventos são gratuitos e contam com palestras sobre temas técnicos, jurídicos, tendências de mercado e inovações apresentadas por especialistas convidados. Também apresentam oportunidades de promover o diálogo e a integração cada vez maior das emissoras e radiodifusores.

De acordo com o secretário Debiasi, após dois anos de paralisação por conta da pandemia de Covid-19, os encontros regionais voltam a ser organizados no Paraná. “Essas são as primeiras reuniões depois do período mais difícil da pandemia e, portanto, uma oportunidade de demonstrar o apoio do Governo do Estado a esses veículos, que foram grandes parceiros na difusão de informações e conscientização sobre os cuidados de segurança para evitar a contaminação pela doença, além do incentivo à vacinação”, destacou o secretário.

“É, também, uma chance enriquecedora de trocar ideias com os formadores de opinião e proprietários de veículos, que ajudam no desenvolvimento do Paraná, além de oportunidade para conhecer a realidade local das emissoras de rádios e televisão. São parceiros que garantem a chegada da informação de qualidade aos lares de todas as famílias paranaenses”, acrescentou o secretário.

No encontro, Debiasi ainda colocou os serviços de todos os técnicos da Secretaria de Comunicação Social e da Cultura à disposição dos veículos de imprensa no que diz respeito ao repasse de informações com transparência.

O presidente da AERP, Caique Agustini, ressaltou que a presença do secretário, representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior, demonstra o respeito que o Governo tem pela categoria. O diretor de Comunicação da Copel, David Campos, também participou do encontro.

“Esses eventos geram novas oportunidades para o setor disponibilizar aos radiodifusores e empresários em geral”, explicou Agustini.

AERP– A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná foi criada em julho de 1975 para fortalecer o desenvolvimento profissional das emissoras de rádio. A AERP se dedica ao fortalecimento da radiodifusão e ao desenvolvimento profissional das emissoras de rádio e TV do estado. Ela oferece aos seus mais de 320 associados serviços, projetos e eventos que integram e qualificam o setor com as novas tendências e tecnologias, promovendo a inovação e a expansão dos meios.