Joaquim Távora realiza reunião para debater controle populacional de animais

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela, acompanhado do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo Elepechuk e da veterinária Simone Souza, recepcionaram o proprietário da empresa Vet Plus, Emerson Carvalho.

Durante o encontro, a equipe debateu sobre questões de continuidade no projeto de castrações e controle de zoonoses de animais, visando a reduzir o número de animais em situação de abandono e maus tratos. “Castrar os animais é um ato de responsabilidade, pois você está não está apenas prevenindo possíveis doenças como também está contribuindo para reduzir a quantidade de ninhadas indesejadas. Esses filhotes acabam frequentemente abandonados ou em situação de maus-trato’”, comenta o prefeito.

Realizar o controle populacional de cães e gatos serve para garantir o bem-estar e a saúde animal, tendo como objetivos principais proteger de forma integrada a saúde animal, humana e ambiental; Evitar crias indesejadas e, consequente o abandono de animais e a superpopulação de animais de rua; Reduzir ao máximo o sofrimento de animais abandonados que estão propensos a adoecer; Reduzir o número de acidentes, sejam por atropelamento, ataques ou brigas; Reduzir casos de zoonoses, protegendo assim a saúde pública.

Na atual administração houve aumento de 30 para 60 castrações mensais, atendendo o programa de governo da atual gestão. Nos próximos meses com apoio da Estratégia Saúde da Família (ESF), as equipes estarão em campo contando os animais do município para maior controle e direcionamento de ações.