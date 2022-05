Aplicativo Paraná Mais Verde já pode ser baixado no Google Play

O aplicativo Paraná Mais Verde está disponível nas lojas Android e pode ser baixado pelo Google Play. A possibilidade de baixar o aplicativo pela Apple Store ainda está em análise pela loja. O aplicativo foi criado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), através do Instituto Água e Terra (IAT), em parceria com a Celepar. O objetivo é facilitar e agilizar o acesso da população às mudas produzidas pelos viveiros do Estado.

O IAT possui 19 viveiros e dois laboratórios de sementes que produzem cerca de 3 milhões de mudas ao ano de 100 espécies diferentes, inclusive ameaçadas de extinção, como peroba-rosa, araucária e imbuia. Desde 2019, mais de 5,5 milhões de mudas foram distribuídas pelo órgão ambiental. Plantadas, elas representam o reflorestamento de uma área equivalente a 3,3 mil campos de futebol (3,3 mil hectares).

Pelo app, o cidadão pode solicitar até 100 mudas por ano e ter seu pedido aprovado automaticamente. Nos casos de pedidos acima de 100 mudas, haverá análise técnica para validá-los, conforme dispõe a Portaria IAT nº 386/2020. É possível solicitar mudas nativas, identificar plantas e conhecer as espécies nativas produzidas pelo IAT. A ferramenta também garante interatividade com os paranaenses, pois permite postar as fotos dos plantios.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, a ferramenta está alinhada à política do Governo do Paraná de promover a transformação digital para facilitar o acesso da população aos serviços do Estado, sendo também um ponto de compromisso com a sociedade e os funcionários.

“Um dos compromissos que assumimos, desde 2019, foi o da transformação digital. Era necessário promover a evolução dos nossos processos, assim como dar mais velocidade ao funcionamento do Instituto, garantindo melhores soluções e respostas à sociedade”, destacou Souza.

O Paraná Mais Verde é um programa que envolve seis linhas de ação, focadas na educação ambiental: revitalização de viveiros, implantação de viveiros socioambientais, incentivo à recuperação de espécies ameaçadas extinção, celebração de datas comemorativas ambientais, apoio aos programas Parques Urbanos e Poliniza Paraná. Conheça os detalhes das linhas de ação AQUI .

RESTAURAÇÃO FLORESTAL– A melhoria da gestão ambiental relacionada à restauração florestal é um dos processos incluídos no âmbito do i9 Ambiental (Inovação Ambiental do Paraná), programa desenvolvido pelo IAT para modernizar e unificar dados a fim de agilizar processos relacionados à gestão ambiental, de recursos hídricos e territoriais.

“A intenção é cada vez mais plantarmos e semearmos a restauração ecológica e florestal do Paraná. O Paraná volta a ser protagonista na conservação ambiental”, afirmou o diretor de Políticas Ambientais da Sedest, Rafael Andreguetto.

No módulo “Identifique sua espécie”, por exemplo, o usuário terá acesso ao projeto “Detetives da Natureza do Paraná”, do Inaturalist, que permite compartilhar imagens da planta encontrada e descobrir mais sobre a espécie.