Governador autoriza construção de novo terminal de ônibus em Piraquara

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (19) a ordem de serviço para a construção do novo terminal de ônibus de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. O investimento total do Governo do Estado para o projeto e a obra é de R$ 12,7 milhões e foi confirmado durante evento realizado no local da nova estrutura, um terreno doado pela Secretaria de Estado da Saúde, ao lado Hospital São Roque.

Segundo o governador, o investimento contribuirá para uma unificação da cidade com a Capital e os demais municípios da região. “Quando assumimos o governo fizemos um grande projeto estratégico. Temos que pensar a Região Metropolitana e Curitiba como um todo, e a população precisa dessa integração entre os terminais. Essa obra vai aumentar a eficiência do transporte e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores que usam o sistema”, afirmou.

A estrutura terá quatro vezes o tamanho do atual terminal, será mais moderna e confortável e também mais próxima de Curitiba. O atual foi construído em 1996 e já não comporta a demanda de usuários. Também tem localização pouco estratégica para a operação do transporte coletivo. Ele passará a funcionar como um ponto de apoio para linhas alimentadoras.

Na opinião do prefeito de Piraquara, Josimar Aparecido Knupp Fróes, a integração vai transformar o transporte público da cidade. “O governador assina a ordem de serviço de uma obra que vai causar uma transformação na vida das pessoas. Com o atual terminal, vamos aumentar o serviço integrado. É um avanço para Piraquara e região”, ressaltou.

Para o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi, a obra é essencial para a população do entorno, principalmente para aqueles que saem da região metropolitana para trabalhar em Curitiba. “São cerca de 43 mil pessoas todos os dias. Um número muito maior do que a população de várias cidades do Paraná. Esse terminal vai favorecer muita gente”, disse.

ESTRUTURA– A nova edificação terá 2.467,35 metros quadrados de área construída e será instalada com área total de 18.326,54 metros quadrados, no bairro Jardim Esmeralda, no cruzamento das avenidas São Roque e Brasília. O antigo complexo, com área total de 1.857 metros quadrados, tinha apenas 610 metros quadrados de área coberta.

Nos arredores será realizado um trabalho de paisagismo com floreiras em alvenaria, plantas e árvores. O local ainda terá área de recreação com bicicletário, duas quadras poliesportivas e playground. “Isso cria um espaço de interação, vai valorizar os imóveis, melhorar a iluminação pública e a segurança pública”, destacou Ratinho Junior.

A estrutura será em aço, apoiada em pilares também metálicos e com telhas termoacústicas, que proporcionam mais conforto e menos custo de manutenção. O perímetro externo da cobertura terá um anteparo metálico com iluminação em LED embutida, deixando a estrutura mais moderna.

No seu interior, um conjunto de quatro lojas e duas lanchonetes trarão mais comodidade aos passageiros, assim como toda a estrutura de banheiros, incluindo alguns específicos para pessoas com deficiência. O espaço terá também piso tátil, perceptível para pessoas com deficiência visual.

O diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Gilson Santos, ressaltou a importância de se investir no transporte público da Região Metropolitana de Curitiba. “Conhecemos os desafios do transporte coletivo, que pessoas de municípios distantes muitas vezes não podem contar com outros modais. Estamos transportando 43 mil pessoas por dia daqui de Piraquara. Isso corresponde a mais de 80% da população de algumas das cidades do Paraná. Por essa razão atendemos essa demanda”, explicou.

PRESENÇAS– Participaram do evento os deputados federais Luciano Ducci e Luizão Goulart; a deputada estadual Mara Lima; o vice-prefeito municipal, Olivério Saraiva; e o presidente da Câmara de Vereadores de Piraquara, Valmir Nanico.