Motociclista tem fratura exposta após atingir carro em Jacarezinho

Um homem de 33 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito após perder o controle da direção de sua moto. A situação foi registrada nesta quarta-feira (18) em Jacarezinho.

De acordo com informações do portal de notícias Tabajara News, a vítima relatou que seguia pela Avenida Manoel Ribas sentido ao Centro quando acabou perdendo o controle da moto e atingiu a traseira de um carro que estava estacionado. Com o impacto, ele foi arremessado em uma grade e caiu na calçada.

Um soldado que passava pelo local prestou os primeiros socorros a vítima, sendo acionadas as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros que encaminharam a vítima ao Pronto Socorro com fratura exposta em um dos punhos e suspeita de fraturas na perna.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.