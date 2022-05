Santa Casa de Siqueira Campos conquista recurso de R$ 260 mil para energia solar

Fonte: Redação com Claret Coutinho

Fonte: Redação com Claret Coutinho

Nesta semana, por exemplo, foi anunciada mais uma verba no valor de R$ 260 mil que irá promover melhorias e tornar a estrutura da Santa Casa ainda mais moderna. Isso porque a instituição participou de um programa de eficiência energética da Copel onde 55 instituições apresentaram projetos voltados ao uso de energia. O projeto apresentado pela diretoria do hospital siqueirense ficou em 13º e conquistou a verba que será aplicada em uma usina de energia solar.

A Santa Casa de Siqueira Campos está passando por um verdadeiro divisor de águas nos últimos anos. De uma instituição afundada em problemas, atualmente o hospital segue como uma das principais referências em gestão na região do Norte Pioneiro anunciando novas parcerias e melhorias atrás de melhorias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.