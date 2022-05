Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Santo Antônio da Platina

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma pessoa ferida em Santo Antônio da Platina. A situação foi registrada no fim da tarde desta quarta-feira (18).

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda/CB300 e um automóvel GM/Celta que acabaram colidindo na Rua Antônio de Castro Vilas Boas, na Vila Ribeiro. Segundo relatos de testemunhas, os dois transitavam no mesmo sentido quando o motociclista teria realizado uma ultrapassagem e, nesse momento, a jovem de 23 anos que dirigia o carro não o viu e realizou uma conversão. Com isso, a moto acabou sendo fechada e o homem sofreu a queda.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local prestando atendimento ao motociclista que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro com suspeita de fraturas. Já a jovem motorista permaneceu no local prestando socorro a vítima.

A equipe da Polícia Militar também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.