Médica Veterinária da UENP ganha prêmio internacional Planet of Plenty

A médica veterinária e mestre em Agronomia pela UENP, Jéssica Quirino da Silva, venceu a premiação Planet of Plenty, da empresa estadunidense Alltech, na categoria Estudante, com seu projeto intitulado “Redução do uso de antibióticos com foco em período seco”.

O projeto buscou detectar precocemente a ocorrência de mastite em vacas leiteiras, a fim de aumentar o bem-estar dos animais e reduzir o uso de antibióticos e os possíveis impactos ambientais.

“Fiquei muito feliz com a premiação. Graças ao meu orientador e à UENP, consegui realizar esse projeto. Além do meu nome e do meu orientador, o nome da Universidade onde eu me formei e fiz o meu mestrado, que é a UENP, foi levado para além do Brasil”, comemora Jéssica.

“Receber esse prêmio é muito importante para a UENP por demonstrar a qualidade dos trabalhos e das pesquisas aqui desenvolvidas. Além disso, o trabalho foi extremamente relevante por ter saído da Universidade e ter sido aplicado em uma propriedade rural, sendo ligado à rotina prática”, comenta Marcelo Alves da Silva, orientador do projeto e professor de Medicina Veterinária da UENP.