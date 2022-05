Susana Vieira está em Portugal para apresentar a peça “Uma Shirley Qualquer”. Nesta terça-feira (17), a atriz participou do programa Casa Feliz, da SIC TV. Na entrevista, ela falou um pouco sobre a peça e, também, sobre seus relacionamentos anteriores.

