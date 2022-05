Adolescente é pego em flagrante furtando fios da casa da própria avó

Um adolescente foi apreendido em flagrante furtando fios elétricos da residência de sua própria avó. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (17) em Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 22h30 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência onde solicitante relatava que um indivíduo estava em cima de uma residência situada a Rua Dário Vilela Bittencourt furtando fios de energia. Frente aos fatos, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi feito um cerco a residência onde foi flagrado o indivíduo saindo do local com um saco cheio de fios. Além de constatar que se tratava de um adolescente de 17 anos, os policiais também descobriram que ele estava furtando a casa da própria avó.

Frente aos fatos, ele foi apreendido e encaminhado junto com os fios para delegacia da Polícia Civil.