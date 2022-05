Pai leva golpe do próprio filho e denuncia caso a Polícia

Frente aos fatos, o caso foi registrado no Boletim de Ocorrência e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis a situação.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, um morador da Vila Santa Terezinha, compareceu a sede da PM por volta das 13h00 e passou a relatar aos policiais que seu filho realizou um empréstimo em seu nome no valor de R$ 423 o qual será descontado de sua aposentadoria em 84 parcelas. Ainda segundo a vítima, o filho teria feito ele assinar alguns papéis, mas em nenhum momento informou o pai de que se tratava de um empréstimo.

