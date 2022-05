Paraná quer reforçar integração entre forças de segurança no combate ao crime

A união entre as forças de segurança estaduais e federais vai permitir melhor combate ao crime organizado, segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Wagner Mesquita. Ele participou nesta terça-feira (17) de uma solenidade da Polícia Militar do Paraná e afirmou que a intenção de sua gestão é unir ainda mais as forças policiais em prol da segurança da população.

“O modelo de combate ao crime organizado na forma de força-tarefa entre instituições é uma necessidade na segurança pública moderna e não mediremos esforços para reconstituir uma equipe de trabalho unindo as agências de segurança estaduais e federais, compartilhando tecnologia, inteligência e operações, com o objetivo de buscar mais recursos e ferramentas junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública”, afirmou.

O secretário participou da solenidade em homenagem ao patrono da Polícia Militar do Paraná, coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, na sede da Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. Ele representou o governador Ratinho Junior na cerimônia e entregou a medalha, considerada a maior honraria da Polícia Militar do Paraná, a autoridades e servidores que se destacam na construção da segurança.

“O exemplo de Sarmento é de dedicação, de saúde e integridade física em prol da sociedade. E é isso que a Polícia Militar faz diariamente quando patrulha nos 399 municípios do Paraná”, destacou o secretário.

HONRARIA– Maior honraria da Polícia Militar, a medalha é concedida anualmente a todos aqueles que contribuíram com a causa pública e faz referência ao patrono da Polícia Militar do Paraná, coronel Joaquim Antônio Sarmento (1882-1934). Nesta cerimônia, foi entregue ao presidente do Tribunal de Contas do do Paraná, conselheiro Fábio de Souza Camargo, e o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel Slaviero.

O patrono nasceu em 17 de maio de 1882 e incorporou com 15 anos no Exército Brasileiro. Em 1907 entrou no Regimento de Segurança Pública do Paraná, atual Polícia Militar e, já no ano seguinte, foi promovido ao posto de Alferes, o equivalente a segundo tenente. Participou de todas as operações revolucionárias travadas pela corporação e foi declarado patrono da PMPR em 1968 por ter dedicado sua vida à corporação.

“É com grande satisfação que nos reunimos para comemorar os 140 anos do nosso patrono, coronel Joaquim Antônio de Morais Sarmento, e rememorar os seus feitos heroicos na atuação pela manutenção da ordem e da democracia. Os agraciados com a medalha devem se sentir orgulhosos, pois destacaram-se em prol da causa pública”, declarou o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

