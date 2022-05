Romanelli questiona retirada de ônibus entre Cambará e Jacarezinho

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) apresentou nesta segunda-feira (16), requerimento ao DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) questionando as razões que levaram a Viação Princesa do Norte a retirar a linha regular de ônibus entre Cambará e Jacarezinho. Segundo o deputado, a situação prejudica estudantes e trabalhadores das duas cidades.

Para Romanelli a concessionária deve explicações à sociedade. “Apenas uma empresa fazia esse trajeto, em dois horários, pela manhã e à tarde, o que já limitava o trânsito de passageiros nas duas cidades. Agora, nem isso tem mais. A linha de transporte foi retirada sem justificativa aos trabalhadores e estudantes da região”, questiona o deputado.

Ele defende a manutenção da linha para atender moradores da região. Além disso, a retirada dos ônibus prejudica trabalhadores e estudantes, principalmente para quem se desloca para a Usina Dacalda e também aos campi da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e do IFPR (Instituto Federal do Paraná).

Prejuízo

Com a interrupção do serviço, a viagem entre Cambará e Jacarezinho deve ser feita por Ourinhos (SP). “Os estudantes e trabalhadores, além de serem prejudicados com o duplo custo das passagens, também perdem mais tempo de viagem. Os usuários do transporte público precisam saber as razões para a suspensão do transporte”, questiona Romanelli.

Diariamente, trabalhadores que estão em busca de emprego têm na linha de ônibus entre às duas cidades, o único meio de transporte para a Usina Dacalda em busca de oportunidade de emprego. Romanelli lembra ainda que moradores da área rural, com a retirada da linha de ônibus, não têm acesso a Jacarezinho ou Cambará, ficando aquém de transporte para acessar serviços públicos ou efetuar compras no comércio entre às duas cidades.