Siqueira Campos intensifica ações de prevenção a Dengue

Com a significativa baixa de casos de Covid-19 em Siqueira Campos e em todo Brasil, possibilitando inclusive a não obrigatoriedade do uso de máscaras, os setores da saúde conseguem voltar o foco para outros problemas que vêm ganhando espaço.

A mais séria delas atualmente se trata do mosquito Aedes Aegypt que, desde o dia 19 de abril, encontra-se em estado de alerta em todo Estado do Paraná.

Diante deste cenário e do aumento dos casos, o município tem intensificado ações de vigilância, atenção e agilidade no bloqueio quando surge casos suspeitos. O trabalho é conjunto, realizado lado a lado com o atendimento da linha de frente e atenção primária.

Pensando na situação, o município realizou recentemente uma capacitação específica com os técnicos da atenção primária e agentes de endemias, na Santa Casa de Siqueira Campos.

O bloqueio tem sido feito repetidamente quase que semanalmente em várias áreas da cidade, onde são encontrados um número maior de focos do mosquito responsável pela transmissão. Inclusive, recentemente a vigilância esteve em fábricas da cidade e bairros rurais, para dar orientações mais práticas e averiguar possíveis focos de dengue.

Após constatada a presença do inseto, o trabalho fica por conta de uma equipe de pulverização, que lança inseticidas pelo ar ao redor dos locais, para reduzir o risco de transmissão. Neste ano de 2022, a epidemiologia, confirmou 3 casos de pessoas adoecidas com dengue, além de alguns outros em investigação.

Outro foco da saúde é a vacinação, após se mostrar na prática extremamente eficiente contra a Covid-19, as campanhas continuam a todo vapor.

Os Postos de Saúde e o Posto Central tem realizado “Dias D” para vacinação contra a gripe influenza e a Covid-19, que neste momento está sendo distribuída a 4ª dose nos grupos prioritários.

Atualmente, de acordo com dados da secretaria municipal de Saúde, mais de 18 mil pessoas, 91,3% da população vacinável, estão com o ciclo completo, e destes, mais da metade tomou já tomou a dose de reforço.