Polícia identifica autor de homicídio de mototaxista em Santo Antônio da Platina

A Polícia Civil de Santo Antônio da Platina foi acionada na manhã desta segunda-feira (16) para atender local de homicídio, onde a vítima, um homem de 30 anos, foi encontrada já desfalecida com sinais de ter sido alvejada por disparos de arma de fogo. Imediatamente foi acionado o Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística para as perícias de praxe.

Já em seguida o delegado e equipe de investigação iniciaram as diligências necessárias para apurar a autoria e motivação do crime, sendo ouvidas testemunhas e obtidas outras provas importantes para elucidação do caso que serão oportunamente divulgadas.

Ainda durante o período matutino os policiais civis identificaram o autor como sendo um homem, de 33 anos, o qual também é mototaxista. Segundo apurado pela investigação a origem da animosidade entre autor e vítima se iniciou há cerca de uma semana, em um ponto de táxi onde trabalhavam, em razão de um dos envolvidos ter pegado a corrida do outro, ocasião em que ocorreram agressões, ofensas verbais e ameaças de morte.

No meio da tarde o suspeito acabou se apresentando espontaneamente à Polícia Civil, acompanhado de advogado, alegando que agiu em legítima defesa, argumentando que estava sendo ameaçado de morte e a vítima estava aguardando o mesmo em frente ao seu local de trabalho e está, quando o viu, disse “agora você vai morrer”, o que obrigou o mesmo a realizar disparos de arma de fogo.

O autor alegou que comprou a arma de fogo somente em razão das ameaças de morte e que depois do fato empreendeu fuga e jogou a arma de fogo no meio do mato da rodovia. Equipe foi ao local indicado pelo suspeito e embora realizadas buscas, a arma não foi encontrada.

A investigação ainda continua em andamento, sendo que o inquérito policial foi instaurado pela prática em tese do crime de homicídio qualificado, motivo fútil e impossibilidade de resistência da vítima.