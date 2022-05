Municípios do Norte Pioneiro estão na rota do “Comboio da Saúde 2022”

A Covid-19 afetou diretamente muitos serviços na área da Saúde, principalmente durante o auge da doença que colocou os sistemas brasileiros em cheque fazendo com que outros tipos de atendimentos tivessem que ser suspensos, como é o caso das cirurgias eletivas. No Paraná, passado o estado de pandemia, o governo estadual trabalha para zerar a fila de espera por esses procedimentos que se tornou ainda maior devido a Covid-19.

Além de um investimento na casa dos R$ 150 milhões em recursos para o programa Opera Paraná, o governo também anunciou a retomada do programa Comboio da Saúde que, após dois anos suspenso devido a pandemia, irá voltar a percorrer os municípios paranaenses para realização de consultas e exames pré-operatórios. Dois municípios do Norte Pioneiro estão no itinerário.

O objetivo do programa é percorrer municípios e adiantar o atendimento dos paciente que já estão na fila de espero para agilizar o processo de realização das cirurgias. São pouco mais de R$ 10 mi que irão proporcionar ao menos 5,8 mil cirurgias.

Na região do Norte Pioneiro, o programa Comboio Saúde é esperado nos municípios de Ibaiti, Jacarezinho e Norte Pioneiro. As datas ainda não foram divulgadas, mas serão informadas a população através das Regionais de Saúde e das prefeituras dos municípios participantes.

Além de Ibiporã, que abre o calendário,o comboio deve realizado ainda em Jandaia do Sul, Arapoti, Campo Largo e Telêmaco Borba nas próximas semanas.

Além de receber o Comboio para realização de consultas e exames, os hospitais de Cornélio Procópio e Jacarezinho também estão entre os que irão realizar as cirurgias de cataratas nesta fase do programa. A lista ainda conta com os hospitais de Campo Largo, Irati, Londrina e Cascavel.