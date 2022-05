Homem é encontrado morto só de cueca em meio a plantação de milho

Frente aos fatos, foram acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar sequência na apuração do caso.

No local, o solicitante disse aos policiais que era amigo da vítima que teria ido até sua casa para visitá-lo e acabou encontrando ele morto em meio a plantação de milho. Os policiais constataram que a vítima estava caída ao solo vestindo apenas uma cueca e o restante de suas roupas estavam espalhadas em torno ao corpo. Na residência da vítima, não foram encontrados sinais de arrombamento ou violência.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais receberam a informação de que um cadáver havia sido encontrado em meio a um milharal p. Diante do chamado, a equipe foi até o endereço informado para averiguar a situação.

