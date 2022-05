Mulher bêbada dá uns tiros de pistola, ameaça policiais e acaba presa em Jacarezinho

Uma mulher teve um surto e acabou sendo presa na tarde da última sexta-feira (13) em Jacarezinho.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 17h00 a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrados na Rua Pedro Coelho Miranda. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com uma mulher alcoolizada e alterada, sendo que ela seria a responsável pelos disparos. Indagada sobre a situação, a suspeita de 45 anos confirmou aos policiais que havia realizado os disparos e entregou a equipe uma pistola 9 mm com 14 munições intactas e toda a documentação de registro e posse da arma. Além disso, os policiais ainda encontraram três estojos deflagrados.

Como se não bastasse toda situação, a mulher ainda desacatou a equipe e tentou agredir os policiais sendo presa encaminhada ao Pronto Socorro e, em seguida, levada para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.