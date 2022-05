Motorista cai em trincheira nas obras da PR-092 em Siqueira Campos

De acordo com informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o motorista transitava pela rodovia quando acabou perdendo o controle da Ford Ranger que caiu em um buraco onde está sendo construída uma trincheira para o entroncamento entre a PR-092 e a PR-272 que dá acesso a Salto do Itararé.

O condutor de uma caminhonete acabou perdendo o controle da direção e caiu em um buraco nas obras da PR-092 em Siqueira Campos. A situação foi registrada na tarde do domingo (15).

